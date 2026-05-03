Olbia | il Canottieri trova una nuova casa dopo lo sfratto per l’UniOlbia

A Olbia, il circolo di canottaggio ha trovato una nuova sede dopo essere stato sfrattato dall’Università. La decisione ha infatti portato alla chiusura dell’attuale struttura, costringendo gli atleti a cercare alternative per continuare gli allenamenti. La soluzione è arrivata grazie a un intervento che ha permesso al circolo di mantenere la propria attività senza interrompere le sessioni di allenamento.

? Cosa scoprirai Come faranno gli atleti a non interrompere gli allenamenti?. Chi ha permesso al circolo di non chiudere definitivamente?. Dove si sposteranno le imbarcazioni dopo lo sfratto?. Perché l'università ha preso il posto del Canottieri?.? In Breve Sgombero definitivo dell'area ex Sep avvenuto il 2 maggio 2026.. Attività nautiche trasferite presso la sede Lega Navale a Isola Bianca.. Allenamenti terrestici garantiti gratuitamente grazie agli spazi del Delta Center.. Espansione dell'area per la facoltà di Ingegneria Navale di UniOlbia.. Il Circolo Canottieri Olbia ha lasciato ufficialmente la sede di via dei Lidi il 2 maggio 2026, segnando la fine di un’epoca per l’area ex Sep.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia: il Canottieri trova una nuova casa dopo lo sfratto per l’UniOlbia Notizie correlate Mantova, 56enne si impicca nella sua casa: lo trova l’ufficiale giudiziario che doveva eseguire lo sfrattoIntorno alle 11, l’ufficiale giudiziario è arrivato davanti all’abitazione per notificare ed eseguire il provvedimento. Minacce allo sportello dopo lo sfratto, in casa anche una Beretta caricaForse la disperazione per la perdita della casa alla base della reazione di un uomo di 76 anni, denunciato dai carabinieri per detenzione abusiva di...