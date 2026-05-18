In questa stagione, la Carrarese ha visto protagonisti alcuni giocatori che si sono distinti nelle proprie posizioni. Tra i portieri, Marco Bleve ha giocato 12 partite senza subire gol, ottenendo un voto di 7,5. Tra i membri della rosa, Zanon, Zuelli e Calabro si sono inseriti come i giocatori più in evidenza, occupando posizioni di rilievo nelle valutazioni complessive. La squadra ha concluso l’annata con diverse prestazioni significative, consolidando alcuni elementi chiave del suo organico.

PORTIERI Marco Bleve 7,5. Si è confermato un portiere affidabile per la categoria. Ha finito 12 gare con la porta inviolata. Vincenzo Fiorillo 6,5. Ha giocato una sola gara, da grande professionista col padre appena scomparso, risultando decisivo nella vittoria di Avellino. Uomo importante nello spogliatoio. DIFENSORI Nicolò Calabrese 7,5. Ha morso il freno all’inizio poi è uscito fuori diventando titolare fisso. Fisico, attento in marcatura. E’ cresciuto molto anche nell’impostazione e negli inserimenti. Julian Illanes 7,5. Stagione nella quale ha limato qualche rudezza ed è diventato sempre più leader. E’ stato il difensore più utilizzato. Marco Imperiale 6,5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Il ’pagellone’ di un altro anno d’oro Zanon, Zuelli e... Calabro davanti a tutti

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