Durante la seconda settimana del XXVI Pergolesi Spontini Festival, si sono esibiti artisti come Carmen Consoli, Gualazzi e Caccamo. La rassegna, promossa dalla Fondazione, si svolge nelle terre di Pergolesi e Spontini e ha come tema “Accordi disarmanti”. Le serate hanno richiamato un pubblico numeroso, con performance che hanno coinvolto i presenti e attirato attenzione sulla scena musicale estiva. La programmazione si conferma tra le più attese dell’estate.

La seconda settimana del XXVI Pergolesi Spontini Festival, organizzato dalla Fondazione Pergolesi Spontini nelle terre di Pergolesi e Spontini sul tema “Accordi disarmanti”, è quella dei grandi nomi e delle serate più attese dell’estate. Si comincia il 23 luglio ore 18 a Poggio San Marcello, ospiti della cantina Sartarelli, con il Wine Concert I: Claudio Mansutti al clarinetto e Federica Repini al pianoforte eseguono musiche di Schumann, Brahms e Poulenc tra le colline, al tramonto, con visita guidata della cantina e degustazione. Il 24 luglio ore 21, al Cortile dell’Appannaggio di Jesi, Giovanni Caccamo è in scena con “L’alba dentro l’imbrunire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carmen Consoli, Gualazzi e Caccamo: la settimana più attesa del Festival

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Targhe Tenco, premiati Caparezza e Carmen Consoli

Carmen Consoli: “Sanremo? Prima o poi i fiori me li prendo”. Le parole prima del grande eventoPrima di salire sul palco dell’Olympia a Parigi, Carmen Consoli ha commentato con un sorriso che, prima o poi, si prenderà i fiori a Sanremo.

Temi più discussi: Festival Pergolesi Spontini, si parte: da Carmen Consoli a Raphael Gualazzi, il programma dell'estate; Raphael Gualazzi, Carmen Consoli, Giulia Mei e molti altri. Tutti protagonisti al Pergolesi Spontini Festival 2026; Pergolesi Spontini Festival, la settimana dei grandi nomi: arrivano Carmen Consoli e Raphael Gualazzi; Il Festival Pergolesi Spontini apre sabato 18 luglio con Gershwin e Bernstein a Morro d’Alba.

Carmen Consoli, Raphael Gualazzi, Giovanni Caccamo e Giulia Mei: la settimana più attesa del Pergolesi Spontini Festival marcheinfinite.com/2026/07/19/car… @CarmenConsoli @RaphaelGualazzi @GiovanniCaccamo @giuliamei @PergolesiSpontiniFesti x.com

Carmen Consoli, Raphael Gualazzi, Giovanni Caccamo e Giulia Mei: la settimana più attesa del Pergolesi Spontini Festivalpoliticamentecorretto.com - Carmen Consoli, Raphael Gualazzi, Giovanni Caccamo e Giulia Mei: la settimana più attesa del Pergolesi Spontini Festival ... politicamentecorretto.com

Pergolesi Spontini Festival, la settimana dei grandi nomi: arrivano Carmen Consoli e Raphael GualazziDa lunedì 20 a domenica 26 luglio il Festival propone concerti d’autore a Jesi, musica e cinema a Maiolati Spontini e Monsano, oltre ai Wine Concert ... centropagina.it