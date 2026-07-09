Targhe Tenco premiati Caparezza e Carmen Consoli

Da quotidiano.net 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I vincitori delle Targhe Tenco sono stati annunciati oggi. I premi saranno consegnati a fine ottobre in una cerimonia a Sanremo. Tra i premiati ci sono artisti noti nel panorama musicale italiano. La manifestazione rappresenta una delle tradizioni più antiche del settore. La decisione sui riconoscimenti è stata comunicata ufficialmente prima dell’evento. La premiazione si svolgerà alla fine di ottobre, come di consueto, in una location della città ligure.

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Sanremo, 9 luglio 2026 - Le premiazioni avverranno a fine ottobre, ma i nomi dei vincitori sono stati resi noti oggi: quella delle Targhe Tenco è una delle tradizioni della musica italiana. Un riconoscimento fra i più prestigiosi in tutta Italia non solo per il grande lavoro organizzativo, ma anche perché a votare sono gli addetti ai lavori. E nel corso degli anni chi ha vinto una Targa Tenco ha dimostrato di averlo meritato eccome.  Il Premio Tenco 2026 si svolgerà il 22, 23 e 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. Il Direttivo del Club Tenco assegnerà il Premio Tenco alla carriera di coloro che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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