Prima di salire sul palco dell’Olympia a Parigi, Carmen Consoli ha commentato con un sorriso che, prima o poi, si prenderà i fiori a Sanremo. La cantante si trova nella capitale francese per un concerto e ha condiviso qualche pensiero sul suo ritorno al festival, senza aggiungere dettagli sulla partecipazione imminente. La sua presenza a Parigi precede l’atteso appuntamento musicale, mentre si prepara a esibirsi davanti al pubblico internazionale.

Carmen Consoli torna a far parlare di sé da Parigi, dove si prepara a salire sul palco dell’ Olympia con un concerto speciale. Ma tra un ricordo e una riflessione sul presente, spunta anche una dichiarazione che non passa inosservata: il Festival di Sanremo resta un capitolo ancora aperto per la cantantessa catanese. Carmen Consoli e il sogno di Sanremo. Il nome di Carmen Consoli è da sempre legato a un’idea di musica libera, indipendente, costruita lontano dai compromessi più evidenti del mercato. Un percorso coerente che, negli anni, l’ha resa una delle voci più riconoscibili e rispettate della scena italiana. Eppure, ora che la cantautrice siciliana è pronta a salire sul palco dell’Olympia di Parigi per un concerto esclusivo, a chi le chiede di un possibile ritorno al Festival di Sanremo non chiude la porta in faccia.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Carmen Consoli: “Sanremo? Prima o poi i fiori me li prendo”. Le parole prima del grande evento

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