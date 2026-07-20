Carlos Alcaraz prepara il rientro? Dagli USA arrivano segnali in vista di Cincinnati

Dagli Stati Uniti arrivano segnali che indicano un possibile ritorno di Carlos Alcaraz nel circuito ATP, anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sulla sua partecipazione al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista si sta preparando per il rientro, ma non è stato annunciato se prenderà parte alla competizione. La sua presenza al torneo non è stata confermata ufficialmente.

Carlos Alcaraz potrebbe essere ormai vicino al ritorno nel circuito ATP, anche se per il momento manca ancora una conferma ufficiale sulla sua presenza al Masters 1000 di Cincinnati. Gli indizi, tuttavia, sembrerebbero andare tutti nella stessa direzione e farebbero pensare che lo spagnolo stia preparando il rientro proprio sul cemento americano, con l’obiettivo principale di arrivare nelle migliori condizioni possibili agli US Open. Il primo elemento da considerare è la sua presenza nell’entry list del torneo dell’Ohio. Si tratta di un passaggio importante, anche se non rappresenta una garanzia assoluta: fino all’ultimo, infatti, un eventuale forfait resterebbe possibile qualora le condizioni fisiche non venissero ritenute ancora ottimali. 🔗 Leggi su Oasport.it

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ALCARAZ FA TREMARE IL TENNIS! IL RITORNO È VICINO: SVELATI I TRE TORNEI POSSIBILI

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