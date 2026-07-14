Carlos Alcaraz prepara il rientro | obiettivo Cincinnati dopo il lungo stop per infortunio

Carlos Alcaraz si avvicina al rientro in campo dopo quasi quattro mesi di inattività a causa di un infortunio al polso destro subito durante un torneo in Spagna. Il tennista spagnolo sta completando la fase finale del recupero e mira a partecipare al torneo di Cincinnati, un evento del circuito Masters 1000. Non sono stati comunicati dettagli sulla data esatta del suo ritorno o sulle condizioni attuali.

Carlos Alcaraz è sempre più vicino al ritorno in campo. Dopo quasi quattro mesi di stop a causa dell’infortunio al polso destro rimediato durante il torneo di Barcellona, il campione spagnolo entra nella fase decisiva del recupero e punta a tornare in tempo per il Masters 1000 di Cincinnati. Il torneo statunitense rappresenta l’ultimo grande appuntamento prima degli US Open e potrebbe segnare il rientro ufficiale dell’attuale numero 3 del ranking ATP. Recupero nei tempi previsti. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo La Verdad, all’interno dello staff di Alcaraz cresce l’ottimismo. Il percorso di riabilitazione starebbe procedendo secondo i programmi e le condizioni del tennista murciano sarebbero in costante miglioramento. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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