Carlos Alcaraz punta al rientro a Cincinnati | lo spagnolo è iscritto al Masters 1000 dell’Ohio

Carlos Alcaraz si è iscritto al torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati, in programma in Ohio. Lo spagnolo, assente dall’evento canadese, mira a tornare in campo nel torneo dove ha vinto lo scorso anno. La competizione, con un tabellone principale di 96 giocatori, vede già sei italiani ammessi di diritto. La partecipazione di Alcaraz è ancora da confermare.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz punta al rientro nell ‘ATP Masters 1000 di Cincinnati: lo spagnolo, che non si è iscritto all’ATP Masters 1000 del Canada, punta al rientro in Ohio, dove vinse lo scorso anno, e nel quale in questa edizione vi sono già sei azzurri ammessi di diritto al tabellone principale a 96 giocatori. Lo spagnolo proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno: Alcaraz potrebbe arrivare all’appuntamento negli Stati Uniti da numero 3 del mondo, qualora il tedesco Alexander Zverev raggiunga almeno gli ottavi di finale a Montreal, mentre sarà numero 2 in caso contrario. Sono già nel tabellone principale sei azzurri, ovvero Jannik Sinner, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. 🔗 Leggi su Oasport.it

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