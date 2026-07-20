Carlo Conti ritrova la sua ex Roberta Morise a Tale e Quale Show 2026 | il cast inedito con Paola Perego

Durante la prossima edizione di Tale e Quale Show, si è verificato un incontro tra un conduttore e un ex concorrente, che non si vedeva da tempo. La registrazione dello spettacolo ha visto la presenza di entrambi, senza annunci ufficiali, ma con immagini che mostrano il loro scambio di battute e sguardi. La trasmissione, prevista in una nuova collocazione nel palinsesto Rai, conferma un cast rinnovato con volti noti e ritorni inattesi.

Tale e Quale Show si prepara a una rivoluzione. Non solo per il cambio di collocazione nel palinsesto Rai, ma per un cast che promette scintille, incroci biografici inaspettati e nomi che da tempo mancavano dalla prima serata generalista. Carlo Conti ha annunciato sui suoi canali social i dodici protagonisti della nuova edizione, in partenza mercoledì 23 settembre su Rai 1, e tra i volti spicca quello di Roberta Morise, la sua ex compagna storica. Un dettaglio che non è passato inosservato e che aggiunge una sfumatura particolare a questa edizione. La relazione tra Conti e Morise risale a prima che il conduttore fiorentino mettesse su famiglia con Francesca Vaccaro. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Da ANNA PETTINELLI a JASMINE CARRISI, il cast ufficiale di TALE E QUALE SHOW 2026

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