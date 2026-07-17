Tale e Quale Show 2026 Carlo Conti svela il cast | c’è anche la sua ex compagna Roberta Morise

Carlo Conti ha annunciato sui social il cast di Tale e Quale Show 2026, che comprende dodici artisti. Tra loro, figura anche Roberta Morise, ex compagna del conduttore. La lista degli ospiti non è ancora stata resa completa, ma la presenza di Morise è stata confermata ufficialmente. La stagione dello show è prevista per il prossimo anno.

Pochi minuti fa, sui suoi canali social, Carlo Conti ha annunciato il cast di Tale e Quale Show 2026, con dodici artisti tra i quali spicca la presenza della sua ex compagna, Roberta Morise. Il programma inizierà il 23 settembre 2026 su Rai 1 e Conti sarà affiancato dalla giuria formata da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Ci sarà anche un quarto giudice a rotazione, che cambierà ad ogni puntata. Alcuni nomi sono già noti al grande pubblico – parliamo di Perego, Corvaglia, Anna Pettinelli. A Flavio Insinna e Gabriele Cirilli sono affidati i duetti comici. Roberta Morise è ricordata come conduttrice de I Fatti Vostri, ma anche per la sua passata relazione con Conti, prima che il conduttore mettesse su famiglia con Francesca Vaccaro. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Tale e Quale Show Cambiamenti in Vista per la Prossima Stagione

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