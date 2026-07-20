Carinola allarme nelle carceri | Saggiomo chiede interventi urgenti
Il Garante dei detenuti segnala una crisi nel sistema penitenziario di Carinola, dopo un'aggressione a un medico e un infermiere e un tentativo di evasione. La situazione ha portato a richieste di interventi urgenti per migliorare la sicurezza e la gestione delle carceri. Non sono stati forniti dettagli su eventuali misure già adottate o in programma. La denuncia evidenzia problemi di sicurezza e di gestione nelle strutture penitenziarie locali.
Dopo l’aggressione a medico e infermiere e il tentativo di evasione, il Garante dei detenuti denuncia la crisi del sistema penitenziario.. Esprimo profonda preoccupazione per i gravissimi episodi verificatisi negli ultimi giorni presso la Casa di Reclusione di Carinola, dove alla violenta aggressione subita da un medico e da un infermiere si è aggiunta una tentata evasione fortunatamente sventata grazie al tempestivo intervento della Polizia Penitenziaria. Due fatti distinti ma strettamente collegati da un unico denominatore comune: la drammatica crisi che sta attraversando il sistema penitenziario italiano. L’aggressione al personale sanitario rappresenta un fatto inaccettabile che colpisce professionisti impegnati ogni giorno a garantire il diritto alla salute delle persone detenute. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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