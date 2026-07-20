Carinola allarme nelle carceri | Saggiomo chiede interventi urgenti

Notizia in breve

Il Garante dei detenuti segnala una crisi nel sistema penitenziario di Carinola, dopo un'aggressione a un medico e un infermiere e un tentativo di evasione. La situazione ha portato a richieste di interventi urgenti per migliorare la sicurezza e la gestione delle carceri. Non sono stati forniti dettagli su eventuali misure già adottate o in programma. La denuncia evidenzia problemi di sicurezza e di gestione nelle strutture penitenziarie locali.