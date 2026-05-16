Un montone si trova in condizioni di pericolo a Villafranca, dove il degrado dell’alveo è stato documentato da fotografie. Un rappresentante locale ha chiesto interventi immediati alla Regione per tutelare la sicurezza dei residenti e prevenire eventuali incidenti. Le prove fotografiche mostrano chiaramente lo stato di abbandono e deterioramento dell’area. La richiesta di intervento deriva dalla preoccupazione per le condizioni di rischio che si sono create e dalla necessità di interventi tempestivi.

? Punti chiave Quali prove fotografiche hanno confermato il degrado dell'alveo a Villafranca?. Perché la Regione è chiamata a rispondere della sicurezza dei residenti?. Come influenzeranno le tracimazioni controllate la sicurezza delle aziende agricole?. Quando inizieranno i lavori per pulire il letto del fiume Montone?.? In Breve Incontro giovedì sera tra sindaco Zattini, residenti e Comitato Vittime del Fango.. Vegetazione fitta, detriti e tane di animali fossori ostruiscono l'alveo a Villafranca.. Rischio esondazioni per aziende agricole e centri abitati dopo passate piene storiche.. Pestelli interroga la Giunta e il presidente De Pascale su piani e tempistiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montone in pericolo: Pestelli chiede alla Regione interventi urgenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Manutenzione fiume Montone, Pestelli (FdI): “Alveo e golene in stato critico, Regione chiarisca tempi e interventi”“La Regione Emilia-Romagna chiarisca come e quando intende intervenire sulla manutenzione dell’alveo del fiume Montone, con particolare riferimento...

Acqua dispersa in mare dalla diga di San Giuliano, la CIA chiede interventi urgenti alla Regione PugliaTarantini Time Quotidiano“La Regione Puglia renda immediatamente disponibili le risorse economiche necessarie per realizzare sul proprio territorio...