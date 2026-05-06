Campania allarme contaminazione nelle acque sotterranee | la Regione chiede verifiche urgenti alle Asl

In Campania, sono stati riscontrati superamenti di Tce e Pce nelle acque sotterranee di diverse province. La Regione ha quindi richiesto alle Asl di effettuare verifiche immediate per accertare la portata dell’inquinamento. La situazione ha suscitato preoccupazione tra le autorità locali, che hanno deciso di intervenire rapidamente per monitorare la qualità delle acque. Al momento, non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui livelli di contaminazione o sulle fonti coinvolte.

Allarme contaminazione nelle acque sotterranee in Campania: la Regione chiede verifiche urgenti dopo i superamenti di Tce e Pce rilevati in diverse province. Secondo quanto riportato dalla Regione, il tricloroetilene è classificato come sostanza cancerogena ed è associato al tumore del rene, del fegato e al linfoma non-Hodgkin. Il tetracloroetilene viene invece considerato un probabile cancerogeno. Con una nota trasmessa lo scorso 20 febbraio, la Federico II aveva invitato la Regione ad avviare azioni immediate di sanità pubblica nelle aree interessate. Nel Casertano la situazione più critica riguarda Villa Literno, dove i superamenti sarebbero stati registrati più volte tra il 2023 e il maggio 2025.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Campania, allarme contaminazione nelle acque sotterranee: la Regione chiede verifiche urgenti alle Asl Notizie correlate Terra dei Fuochi, lo studio rivela acque contaminate da agenti cancerogeni. La Regione chiede verifiche urgenti alle AslUno studio dell'Università Federico II di Napoli ha acceso i riflettori sull'esistenza di agenti cancerogeni nelle acque profonde in Campania,... Allarme acque contaminate nel casertano: picchi a Villa Literno. La Regione ordina verifiche urgentiÈ nel casertano che si concentra una delle situazioni più delicate emerse dall’allarme lanciato dalla Regione Campania sulle acque sotterranee... Altri aggiornamenti In Campania acque sotterranee contaminate da agenti cancerogeniHodgkin, e di tetracloroetilene (Pce), ritenuto invece come probabile cancerogeno, nelle acque sotterranee dei territori delle province di Caserta, Napoli, Avellino e Salerno. (ANSA) ... ansa.it Allerta meteo in Campania fino a domani, pericolo frane nelle zone colpite dalla pioggiaSu gran parte della Campania è prevista un’allerta meteo per rischio idrogeologico giallo: potrebbero verificarsi frane e caduta massi nelle zone colpite dalle abbondanti piogge degli ultimi giorni. fanpage.it