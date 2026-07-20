Tre carabinieri sono rimasti feriti durante un controllo vicino alla stazione, quando un gruppo di persone ha aggredito gli agenti. L’intervento, inizialmente previsto come un’operazione di routine, si è trasformato in una colluttazione. Non sono stati forniti dettagli sui responsabili o sulle circostanze dell’aggressione. I militari sono stati medicati sul posto e non si conosce l’entità delle ferite. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Quello che doveva essere un controllo di routine si è improvvisamente trasformato in una vera e propria aggressione, che ha portato al ferimento di tre carabinieri. Questo è quanto accaduto nel pomeriggio di sabato in viale IV Novembre vicino alla stazione di Reggio Emilia. Protagonista un 26enne di origini nigeriane, poi arrestato dagli agenti. L’uomo ha opposto una strenua resistenza, con i militari che sono stati costretti a ricorrere allo spray urticante per fermarlo. Nonostante questo, il giovane è riuscito a ferire tre carabinieri, che sono poi stati medicati e dimessi con una prognosi di sei giorni. A fare rumore è stata la scena... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carabinieri aggrediti e feriti da un gruppo di sbandati vicino alla stazione

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30 03 2026 FERENTINO: CARABINIERI AGGREDITI E MINACCIATI

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