Monte Mario | ladri di scooter inseguiti vicino alla stazione poi calci e pugni ai carabinieri

Nelle prime ore della sera, vicino alla stazione, due ladri di scooter sono stati inseguiti dai carabinieri dopo aver messo a segno un tentato furto. Durante il tentativo di fuga, i due hanno affrontato gli agenti con calci e pugni, cercando di resistere all’arresto. La zona non era molto frequentata in quel momento e l’oscurità ha rappresentato un aiuto per i malviventi. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei due soggetti.

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