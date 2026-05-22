Monte Mario | ladri di scooter inseguiti vicino alla stazione poi calci e pugni ai carabinieri

Da romatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore della sera, vicino alla stazione, due ladri di scooter sono stati inseguiti dai carabinieri dopo aver messo a segno un tentato furto. Durante il tentativo di fuga, i due hanno affrontato gli agenti con calci e pugni, cercando di resistere all’arresto. La zona non era molto frequentata in quel momento e l’oscurità ha rappresentato un aiuto per i malviventi. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei due soggetti.

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Un colpo sembrato facile ai loro occhi. Uno scooter da portar via in una zona al momento non di passaggio e con il “sostegno del buio della notte”. Il motorino si trovava in via della Stazione di Monte Mario e qui hanno fatto tappa due giovani.La coppia – un 21enne brasiliano residente in città. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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