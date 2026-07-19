Sabato pomeriggio intorno alle 16, in viale IV Novembre a Reggio Emilia, i carabinieri sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione di una rissa all’incrocio con Piazzale Marconi. Durante gli interventi, tre militari sono rimasti feriti. La folla presente ha incitato alla violenza, creando un clima di caos. Sul posto sono intervenuti altri mezzi delle forze dell’ordine per gestire la situazione e fermare l’episodio di violenza.

Reggio Emilia, 19 luglio 2026 – Viale IV Novembre, sabato pomeriggio di ordinaria violenza. Sono circa le 16 quando i carabinieri reggiani ricevono la segnalazione di una rissa all’incrocio con Piazzale Marconi. Quello che doveva essere un normale controllo, però, si è trasformato in un intervento ad alta tensione con tre carabinieri rimasti feriti. “Alcuni operatori delle forze dell’ordine sono stati aggrediti – riferisce un cittadino –. È gravissimo e la cosa mi fa molta paura”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e, in ausilio, i colleghi della questura e della polizia locale. Nello svolgere gli accertamenti nei confronti di alcune persone presenti, un uomo privo di documenti ha reagito in maniera violenta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi rissa in stazione: restano feriti tre carabinieri. La folla incita alla violenza

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