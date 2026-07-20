Campoli il Grest si chiude con un gesto di solidarietà | mille euro donati all’Associazione Persone Down

Da anteprima24.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Grest organizzato dalla parrocchia di Campoli del Monte Taburno si è concluso con una donazione di mille euro all’Associazione Persone Down. Durante l’evento, oltre a giochi e attività, sono stati promossi valori di solidarietà e condivisione tra i partecipanti, che hanno deciso di contribuire a favore dell’associazione. La somma raccolta rappresenta un gesto concreto di sostegno alla causa delle persone con disabilità.

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Tempo di lettura: 3 minuti Non solo giochi, canti e divertimento. Il Grest della Parrocchia San Nicola di Bari di Campoli del Monte Taburno ha dimostrato ancora una volta che educare significa anche trasmettere ai più piccoli i valori della solidarietà e della condivisione. Dopo un mese intenso, ispirato al fantastico mondo del Mago di Oz, l’Oratorio “E Gioia Sia.” ha salutato bambini e famiglie con una serata finale all’insegna della festa e delle emozioni. La serata si è aperta con la mitica Corrida, che ha visto protagonisti bambini, ragazzi e animatori tra canti, balli, sketch e tante risate, regalando momenti di sano divertimento a tutta la comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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