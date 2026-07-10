Durante la serata al Playground dei Giardini Margherita, oltre alla gara di schiacciate, si è svolta l’All Star Celebrity, con circa 3.000 persone presenti. La partita tra Couponlus Face Foundation e Osteria del Sole si è conclusa con un punteggio di 91-68. Sono stati donati mille euro alla Fondazione Sant’Orsola. La manifestazione ha combinato spettacolo e solidarietà, con un evento che ha coinvolto pubblico e atleti.

Il Playground dei Giardini Margherita regala una delle serate più spettacolari dell’edizione 2026 del torneo davanti a circa 3mila spettatori. Ad aprire il programma di mercoledì sera è il successo di Couponlus Face Foundation, che supera 91-68 Osteria del Sole. La squadra allenata da coach Salieri centra il terzo successo consecutivo e vola ai quarti di finale. I 91 punti realizzati si trasformano anche in solidarietà: moltiplicati per dieci, valgono una donazione di 910 euro al CEPS Trisomia 21 APS Bologna, associazione che sostiene le persone con sindrome di Down e le loro famiglie. Spazio poi allo spettacolo con la gara delle schiacciate dedicata ad Andrea "Vignè" Vignoli, tra evoluzioni spettacolari e schiacciate sopra una moto e volontari, che infiammano il pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prima la gara di schiacciate, poi l’All Star Celebrity: donati mille euro alla Fondazione Sant’Orsola. Playground, spettacolo e solidarietà

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