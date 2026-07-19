Il Grest della Parrocchia San Nicola di Bari a Campoli del Monte Taburno si è concluso con una donazione di 1.000 euro a fini benefici. Durante l’evento, sono stati organizzati giochi, canti e attività ricreative. La raccolta di fondi ha coinvolto i partecipanti, con l’obiettivo di sostenere iniziative solidali. La manifestazione ha sottolineato l’importanza di trasmettere ai bambini valori di solidarietà e condivisione attraverso momenti di svago.

Non solo giochi, canti e divertimento. Il Grest della Parrocchia San Nicola di Bari di Campoli del Monte Taburno ha dimostrato ancora una volta che educare significa anche trasmettere ai più piccoli i valori della solidarietà e della condivisione. Dopo un mese intenso, ispirato al fantastico mondo del Mago di Oz, l’Oratorio “E Gioia Sia.” ha salutato bambini e famiglie con una serata finale all’insegna della festa e delle emozioni. La serata si è aperta con la mitica Corrida, che ha visto protagonisti bambini, ragazzi e animatori tra canti, balli, sketch e tante risate, regalando momenti di sano divertimento a tutta la comunità. Il momento più significativo è arrivato però con un gesto concreto di solidarietà: la consegna di una donazione di 1. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Campoli del Monte Taburno, il Grest si chiude con 1.000 euro in beneficenza

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