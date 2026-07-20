campitello matese due escursionisti napoletani dispersi tra le montagne e portati in salvo nella notte

Notizia in breve

Due giovani escursionisti di 21 anni sono stati trovati e portati in salvo nella notte tra domenica e lunedì sui Monti del Matese. Si erano smarriti durante un'escursione in zona Campanarielli e sono rimasti bloccati nel bosco. Le squadre di soccorso hanno iniziato le ricerche nel primo pomeriggio e li hanno individuati nella notte, dopo ore di ricerca. Sono stati assistiti e accompagnati in un punto sicuro.