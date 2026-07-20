Campitello Matese due escursionisti napoletani dispersi tra le montagne e portati in salvo nella notte
Due giovani escursionisti di 21 anni sono stati trovati e portati in salvo nella notte tra domenica e lunedì sui Monti del Matese. Si erano smarriti durante un'escursione in zona Campanarielli e sono rimasti bloccati nel bosco. Le squadre di soccorso hanno iniziato le ricerche nel primo pomeriggio e li hanno individuati nella notte, dopo ore di ricerca. Sono stati assistiti e accompagnati in un punto sicuro.
Ore di angoscia per due 21enni di Napoli che sono rimasti bloccati nella giornata di domenica sui Monti del Matese dopo essersi smarriti su un sentiero nella zona dei Campanarielli. Le operazioni di recupero dei due si sono concluse alle 3.30 della notte scorsa ad opera del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (Cnsas), attivato dai carabinieri di Bojano e dalla Centrale operativa del 118 attraverso il Numero unico di emergenza 112. I due giovani, partiti da Campitello Matese, non erano più in grado di proseguire anche a causa del sopraggiungere del buio. Una squadra del Soccorso alpino ha raggiunto con un mezzo fuoristrada il punto più vicino al sentiero nel territorio di Roccamandolfi, proseguendo poi a piedi fino a raggiungere gli escursionisti. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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