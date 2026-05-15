Friuli | due escursionisti dispersi sopra Verzegnis ricerche nella zona di Sella Chianzutan

Nel Friuli, le squadre di soccorso stanno conducendo ricerche nella zona di Sella Chianzutan, dove due escursionisti di lingua tedesca risultano dispersi da diverse ore. Le ricerche sono concentrate nel territorio di Verzegnis, con l’impiego di unità specializzate e cani da ricerca. La zona interessata si trova sopra il paese, e le operazioni continuano senza sosta per rintracciare le persone scomparse.

Ricerche in corso nel territorio di Verzegnis, per due escursionisti di lingua tedesca dispersi ormai da ore. L’allarme è scattato dopo il mancato rientro segnalato dal padre di uno dei due. Attivate Sores, Soccorso Alpino, Guardia di Finanza ed elisoccorso. È stata individuata la Vespa con la quale erano arrivati a Sella Chianzutan. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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