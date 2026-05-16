Trovati morti i due escursionisti dispersi tra le montagne del Friuli

Due escursionisti stranieri sono stati ritrovati senza vita nelle montagne di Verzegnis, in Friuli, dopo essere scomparsi ieri. Le ricerche, coordinate dalle forze di soccorso, sono durate tutta la notte e si sono concluse questa mattina con il ritrovamento dei corpi. La zona, caratterizzata da terreni impervi e condizioni meteo avverse, ha reso difficile l’intervento dei soccorritori. Al momento, non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi sulle circostanze del decesso.

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