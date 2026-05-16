Trovati morti i due escursionisti dispersi tra le montagne del Friuli

Da feedpress.me 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due escursionisti stranieri sono stati ritrovati senza vita nelle montagne di Verzegnis, in Friuli, dopo essere scomparsi ieri. Le ricerche, coordinate dalle forze di soccorso, sono durate tutta la notte e si sono concluse questa mattina con il ritrovamento dei corpi. La zona, caratterizzata da terreni impervi e condizioni meteo avverse, ha reso difficile l’intervento dei soccorritori. Al momento, non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi sulle circostanze del decesso.

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Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell’area montana di Verzegnis (Udine). I due corpi sono stati individuati questa mattina dall’elicottero della Protezione civile Fvg lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai, a Sella Chianzutan e successivamente recuperati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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