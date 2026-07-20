A Lucca, le squadre di Massa Marittima, Pisa, San Marino, Volterra e Lucca si sono sfidate nel campionato italiano di tiro con la balestra. La competizione ha visto le diverse formazioni confrontarsi per conquistare il titolo di campioni d’Italia a squadre e il titolo di Re della Balestra. La gara si è svolta con un ritmo serrato, coinvolgendo gli atleti in sessioni di tiro mirate e intense.

MASSA MARITTIMA Si sono ritrovati a Lucca le eccellenze di tiro con la balestra di Massa Marittima, Pisa, Repubblica di San Marino, Volterra e di Lucca per giocarsi il titolo di Campioni d’Italia a squadre e quello di Re della Balestra. E sulla scena finale mentre i massetani dimostravano, e confermavano, tutta la loro bravura nella competizione a squadre, al posto di un re usciva una regina l’alabastrina Roberta Benini, esperta in questa specialità e che si è aggiudicata anche altre gare in giro per l’Italia, e che per un anno potrà vantarsi di questo titolo che difenderà in piazza del duomo a Massa Marittima il prossimo anno. Tommaso... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campionato della Balestra. Massa campione a squadre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sansepolcro punta al bis. Palio della Balestra prima sfida a Gubbio con il campione CimaGubbio e Sansepolcro si preparano a disputare il primo Palio della Balestra del 2026, in programma questa domenica in terra umbra.

Nuoto, campionato Italiano a squadre: Gymnasium migliore squadra della regioneLa Gymnasium Banca 360 FVG ha vinto il titolo di miglior squadra regionale al campionato italiano a squadre di nuoto.

Argomenti più discussi: Campionato della Balestra. Massa campione a squadre; Campionato sammarinese tiro con la balestra: trionfa Helenio Chierici.

Campionato della balestra. Massa campione a squadreNel titolo per il decretare il re, Grassini al terzo posto ... msn.com

Volley Mercato: Lagonegro si assicura Cosimo BalestraVentitré anni, originario di Taranto, 200 centimetri di altezza, Balestra è un centrale dalle importanti qualità fisiche, particolarmente efficace a muro e con ampi margini di miglioramento. corrieredellosport.it