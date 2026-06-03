Nuoto campionato Italiano a squadre | Gymnasium migliore squadra della regione
La Gymnasium Banca 360 FVG ha vinto il titolo di miglior squadra regionale al campionato italiano a squadre di nuoto. Due formazioni hanno concluso con lo stesso risultato.
Due formazioni. Stesso risultato. La Gymnasium Banca 360 FVG si è guadagnata il primato al "Campionato Italiano a Squadre" su base regionale. Un evento, riservato agli atleti della categoria "ragazzi", che si è tenuto lo scorso 2 giugno a Trieste.La formazione maschile, formata da Alessandro. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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