Gubbio e Sansepolcro si preparano a disputare il primo Palio della Balestra del 2026, in programma questa domenica in terra umbra. La sfida vede protagonista il campione Cima, con la tradizionale competizione che si rinnova ogni anno nell’ultima domenica di maggio. La gara segna l’avvio di una nuova stagione per questa storica manifestazione, che coinvolge le due città in una sfida di abilità e tradizione.

di Claudio Roselli La storia si perpetua e questo pomeriggio, in terra umbra come tradizione vuole l’ultima domenica di maggio, Gubbio e sono pronte a scrivere insieme l’ennesimo capitolo con la disputa del primo Palio della Balestra dell’anno 2026. Anche le premesse atmosferiche sembrano quelle ideali per un’avvincente competizione in piazza Grande, dove le due città dovrebbero schierare un numero di tiratori alquanto omogeneo: sono infatti annunciati 46 partecipanti fra gli eugubini e 43-44 per il Borgo, ragion per cui il totale dovrebbe aggirarsi intorno a 90. Spetterà al 31enne Tommaso Cima il compito di violare il corniolo ancora... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sansepolcro punta al bis. Palio della Balestra prima sfida a Gubbio con il campione Cima

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