Un camion ha preso fuoco sull’A13 tra Occhiobello e Villamarzana in direzione Padova, causando l’interruzione della circolazione. Il traffico è stato bloccato e il tratto è stato chiuso temporaneamente. Nessuno è rimasto ferito. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e gestire la situazione. La strada è rimasta chiusa fino a quando le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza non sono state completate.

Disagi alla circolazione in serata sull’ A13 Bologna-Padova, dove un mezzo pesante ha preso fuoco provocando la chiusura temporanea del tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana, in direzione Padova. L’incidente si è verificato poco prima delle 21.30 all’altezza del chilometro 51, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e l’interruzione del traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia, impegnati nella gestione dell’emergenza e nelle operazioni di ripristino della viabilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Camion prende fuoco sull’A13, traffico bloccato e tratto chiuso tra Occhiobello e Villamarzana

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