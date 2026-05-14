Camion a fuoco in autostrada | traffico bloccato e tratto chiuso
Nel primo pomeriggio di giovedì 14 maggio, un camion ha preso fuoco sull'autostrada A26, causando l’interruzione del traffico nel tratto tra Ovada e Masone in direzione Genova. L’incidente ha portato alla chiusura del tratto, con la formazione di lunghe code e rallentamenti per i veicoli in transito. La circolazione è rimasta bloccata fino a quando le autorità non hanno messo in atto le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del mezzo incendiato.
Caos sull'autostrada A26 nel pomeriggio di giovedì 14 maggio. Traffico bloccato e lunga coda nel tratto tra Ovada e Masone in direzione Genova, chiuso intorno alle ore 18:30. I problemi sono nati dopo che un camion ha preso fuoco all'interno della galleria Roccadarme. All'interno del tratto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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