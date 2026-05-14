Camion a fuoco in autostrada | traffico bloccato e tratto chiuso

Nel primo pomeriggio di giovedì 14 maggio, un camion ha preso fuoco sull'autostrada A26, causando l’interruzione del traffico nel tratto tra Ovada e Masone in direzione Genova. L’incidente ha portato alla chiusura del tratto, con la formazione di lunghe code e rallentamenti per i veicoli in transito. La circolazione è rimasta bloccata fino a quando le autorità non hanno messo in atto le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del mezzo incendiato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui