Camion a fuoco in autostrada | traffico bloccato e tratto chiuso

Da genovatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di giovedì 14 maggio, un camion ha preso fuoco sull'autostrada A26, causando l’interruzione del traffico nel tratto tra Ovada e Masone in direzione Genova. L’incidente ha portato alla chiusura del tratto, con la formazione di lunghe code e rallentamenti per i veicoli in transito. La circolazione è rimasta bloccata fino a quando le autorità non hanno messo in atto le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del mezzo incendiato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Caos sull'autostrada A26 nel pomeriggio di giovedì 14 maggio. Traffico bloccato e lunga coda nel tratto tra Ovada e Masone in direzione Genova, chiuso intorno alle ore 18:30. I problemi sono nati dopo che un camion ha preso fuoco all'interno della galleria Roccadarme. All'interno del tratto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 4 TIR DISTRUTTI, CHIUSO IL TRATTO DUINO-MONFALCONE EST | 19/01/2026

Video INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 4 TIR DISTRUTTI, CHIUSO IL TRATTO DUINO-MONFALCONE EST | 19/01/2026

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Camion in fiamme sul raccordo di Casalecchio: tratto chiuso e traffico bloccato verso la A14

Camion a fuoco sull’A1: chiuso per 4 ore il tratto di autostrada all’altezza di Sasso MarconiBologna, 30 marzo 2026 – A1 chiusa per oltre 4 ore a causa di un autoarticolato avvolto dalle fiamme.

Temi più discussi: Incendio sull'A1, camion frigo in fiamme: chiuso temporaneamente il tratto urbano; Camion dei rifiuti a fuoco sulla Fondovalle, paura e viabilità interrotta; Camion dei rifiuti in fiamme sulla Fondovalle: traffico in tilt; Incendio di un camion in Pedemontana: autista salvo, vigili del fuoco al lavoro.

camion a fuoco inCamion a fuoco in autostrada: traffico bloccato e tratto chiusoCaos sull'autostrada A26 nel pomeriggio di giovedì 14 maggio. Traffico bloccato e lunga coda nel tratto tra Ovada e Masone in direzione Genova, chiuso intorno alle ore 18:30. genovatoday.it

camion a fuoco inComo, camion della Croce Rossa in biblico contro un guard rail (sopra le case): paura in via OltrecolleIl mezzo pesante si è sbilanciato dal peso mentre percorreva una salita. immediato l’interventod ei vigili dle fuoco, che hanno porvveduto alla messa in sicurezza ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web