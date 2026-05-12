Il calendario della Nations League di volley femminile del 2026 è stato annunciato, con l’Italia che parteciperà al torneo. La squadra italiana affronterà diverse avversarie in partite che si svolgeranno in varie città europee. Gli incontri si svolgeranno durante tutta la stagione e prevedono sfide contro altre nazionali partecipanti. Gli orari e le sedi delle partite sono stati comunicati ufficialmente, mentre l’Italia cerca di confermarsi campione in carica.

L’Italia ha vinto le ultime due edizioni della Nations League di volley femminile, il prestigioso torneo internazionale itinerante che anima abitualmente tutte le estasi e che precede l’appuntamento di riferimento della stagione: due anni fa il trionfo fu propedeutico all’apoteosi olimpica, mentre dodici mesi fa lanciò la volata verso il sigillo ai Mondiali. Le azzurre saranno chiamate a difendere il titolo nelle prossime settimane, ma il gruppo sarà privo di diverse big a cominciare da Paola Egonu, Alessia Orro, Myriam Sylla, Anna Danesi e Sarah Fahr, che torneranno direttamente per gli Europei. La Nations League 2026 di volley femminile verrà adottata dal CT Julio Velasco per lanciare alcune giovani e per effettuare alcuni esperimenti tecnici, tra cui spicca l’annunciato spostamento di Ekaterina Antropova da opposto a schiacciatrice.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Nations League volley femminile 2026: gli orari e le avversarie dell’Italia

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