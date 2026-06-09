Calendario Europei canoa velocità 2026 | programma orari tv streaming

Notizia in breve

Gli Europei di canoa velocità e paracanoa 2026 si svolgeranno da giovedì 11 a domenica 14 giugno a Montemor-o-Velho, in Portogallo. La competizione sarà la penultima gara internazionale prima dei Mondiali, dopo due tappe della Coppa del Mondo. Il programma prevede diverse gare senior, con orari e copertura televisiva e streaming ancora da definire. La manifestazione si inserisce nel calendario tra le tappe di coppa e i campionati mondiali.