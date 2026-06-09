Calendario Europei canoa velocità 2026 | programma orari tv streaming
Gli Europei di canoa velocità e paracanoa 2026 si svolgeranno da giovedì 11 a domenica 14 giugno a Montemor-o-Velho, in Portogallo. La competizione sarà la penultima gara internazionale prima dei Mondiali, dopo due tappe della Coppa del Mondo. Il programma prevede diverse gare senior, con orari e copertura televisiva e streaming ancora da definire. La manifestazione si inserisce nel calendario tra le tappe di coppa e i campionati mondiali.
GIOVEDÌ 11 GIUGNOSessione mattutina10.00 CANOA VELOCITA’ – C1 1000 maschile, batterie 10.14 CANOA VELOCITA’ – K1 1000 maschile, batterie10.35 CANOA VELOCITA’ – K1 1000 femminile, batterie10.57 CANOA VELOCITA’ – C1 200 femminile, batterie 11.07 CANOA VELOCITA’ – C1 200 maschile, batterie 11.17 CANOA VELOCITA’ – K1 200 femminile, batterie 11.27 CANOA VELOCITA’ – K1 200 maschile, batterie12.00 PARACANOA – VL3 200 maschile, batterie12.30 CANOA VELOCITA’ – K4 500 maschile, batterie 12.40 CANOA VELOCITA’ – K4 500 femminile, batterie Sessione pomeridiana15.00 CANOA VELOCITA’ – C1 500 maschile, batterie 15.10 CANOA VELOCITA’ – K1 500 femminile, batterie 15.20 CANOA VELOCITA’ – K1 500 maschile, batterie 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
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