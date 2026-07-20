Calendario Mondiali scherma 2026 | orari giornalieri tv programma streaming

Da oasport.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Mondiali senior di scherma 2026 si svolgeranno a Hong Kong dal 22 al 30 luglio. La competizione si estenderà su nove giornate, con le prove individuali che si svolgeranno prima di quelle a squadre. Sono previsti dodici titoli iridati distribuiti nel corso delle gare. Le sessioni saranno trasmesse in diretta TV e disponibili in streaming. La manifestazione coinvolgerà atleti provenienti da diverse nazioni, con un calendario dettagliato di orari per ogni giorno.

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Da mercoledì 22, a giovedì 30 luglio ad Hong Kong, sono in programma i Mondiali senior 2026 di scherma: i dodici titoli iridati saranno distribuiti lungo nove giornate di gare, con le prove individuali che precederanno quelle a squadre. Sono 24 i convocati dell’Italia, oltre a 6 riserve: nel fioretto maschile Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini (riserva Giulio Lombardi), nel fioretto femminile Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino (riserva Alice Volpi), nella sciabola maschile Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri (riserva Leonardo Reale), nella sciabola... 🔗 Leggi su Oasport.it

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