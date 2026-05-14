Il Royal Prince Edward Yacht Club si è iscritto ufficialmente alla prossima Louis Vuitton Cup come sesto Challenger. La competizione deciderà quale team sfiderà l’attuale detentore dell’America’s Cup. La sfida tra Team Australia e il team della Nuova Zelanda è stata confermata, con il supporto di un noto imprenditore australiano. La regata si terrà nel prossimo anno e vedrà confrontarsi i vari team in gara.

Il Royal Prince Edward Yacht Club sarà il sesto Challenger per la prossima Louis Vuitton Cup di vela, che definirà lo sfidante per l’America’s Cup: New Zealand ha accettato la sfida di Team Australia, che avrà il sostegno di John Winning. Nell’organico dell’ equipaggio australiano ci saranno anche Tom Slingsby, Glenn Ashby, Grant Simmer e Tash Bryant. Va ricordato che le nuove regole per AC75 della Louis Vuitton Cup prevedono almeno una velista donna in ogni team, inoltre ci saranno sistemi alimentati a batteria. Queste novità inserite nel regolamento della competizione favoriranno stabilità, strategia e flight control, e comunque contribuiranno a rinsaldare il legame tra le diverse manifestazioni della Youth & Women America’s Cup ed i team dell’America’s Cup.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - America’s Cup, ufficiale l’iscrizione di Team Australia alla Louis Vuitton Cup

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