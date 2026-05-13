Sky trasmetterà l'America's Cup 2027 dalle regate preliminari alla Louis Vuitton Cup a Napoli

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sky ha acquisito i diritti televisivi dell'America's Cup 2027, che si svolgerà a Napoli durante l'estate. La stessa emittente trasmetterà anche le regate preliminari, previste in Sardegna tra pochi giorni. La manifestazione coinvolgerà diverse competizioni e si svolgerà su più tappe, con le immagini che saranno trasmesse in diretta. La copertura includerà anche le prove e le fasi di qualificazione prima della principale competizione a Napoli.

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Sky ha acquistato i diritti TV dell'America's Cup 2027, che si terrà la prossima estate a Napoli. Sky trasmetterà anche le regate preliminari che si terranno in Sardegna tra pochi giorni. Ma anche la Women's e la Youth America's Cup.🔗 Leggi su Fanpage.it

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