Sky trasmetterà l'America's Cup 2027 dalle regate preliminari alla Louis Vuitton Cup a Napoli

Sky ha acquisito i diritti televisivi dell'America's Cup 2027, che si svolgerà a Napoli durante l'estate. La stessa emittente trasmetterà anche le regate preliminari, previste in Sardegna tra pochi giorni. La manifestazione coinvolgerà diverse competizioni e si svolgerà su più tappe, con le immagini che saranno trasmesse in diretta. La copertura includerà anche le prove e le fasi di qualificazione prima della principale competizione a Napoli.

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