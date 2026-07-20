Domani le città dello Stretto di Messina e Reggio Calabria, insieme ad altre cinque località, saranno soggette a bollino rosso a causa delle alte temperature. La fase più intensa dell’ondata di calore, che ha colpito queste aree, si ridurrà nelle prossime ore. Le temperature continueranno ad aumentare, ma il picco previsto si attenuerà nel breve termine.

Le città nella morsa dell’afa e delle temperature elevate domani vedono ancora un aumento, ma la fase più intensa dell’ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste domani in Italia, mentre mercoledì scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del Nord Italia. Mentre i roghi minacciano ancora le regioni del sud, per domani è prevista allerta arancione per maltempo nelle Marche. Secondo il bollettino del ministero della Salute i bollini rossi, indice di... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Caldo sullo Stretto: Messina e Reggio Calabria tra le sette città da bollino rosso anche mercoledì

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Bad weather today in Italy!! Heavy rain suddenly turned the streets into rivers in Reggio Calabria

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