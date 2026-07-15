Grande caldo sette città da bollino rosso

Sette città sono state classificate con il bollino rosso per le alte temperature, un numero destinato a più che raddoppiare nei prossimi giorni con 15 località in allerta. La terza ondata di caldo colpisce l’Italia, con temperature che potrebbero raggiungere i 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. In altre aree, i valori massimi si aggireranno tra i 33 e i 38 gradi. La settimana più calda della stagione si sta attestando come la più intensa degli ultimi tempi.

Cresce il numero di città in allerta rossa per il caldo; oggi sono 7, domani più del doppio, 15 (cartelli). La terza ondata di calore sta investendo sempre di più l'Italia, in questa che sarà la settimana più rovente, con picchi di 45 gradi attesi in alcune zone interne della Sardegna; altrove le temperature oscilleranno tra i 33 e i 38 gradi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Kansas City Rocked By Severe Storms As Dangerous First Alert Day Looms

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