Caldo venerdì salgono a 16 le città da bollino rosso Reggio Calabria da bollino giallo

Venerdì 17 luglio salgono a 16 le città con il bollino rosso, il massimo livello di rischio caldo. Rispetto a oggi, quando erano 7, e a domani con 15, si registra un aumento significativo. Il bollettino del ministero della Salute riguarda un totale di 27 città e segnala un peggioramento delle condizioni di calore in molte aree urbane. Reggio Calabria, invece, resta sotto il bollino giallo, con un livello di rischio inferiore.

Aumentano ancora le città da bollino rosso dove è massimo il rischio caldo per tutta la popolazione. Venerdì 17 luglio sono 16, contro i 15 di domani e i 7 di oggi, i centri urbani indicati con questo contrassegno nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che prende in considerazione 27 città. Si tratta di Bologna, Brescia, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. La new entry è Milano. Sempre venerdì bollino arancione, con rischio caldo solo per i più fragili, ad Ancona, Civitavecchia, Messina e Napoli. In giallo, sempre venerdì 17, le restanti 7 città con lo stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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