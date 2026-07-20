Caldo record Gromo è il comune che si scalda più in fretta | Bergamo prima in Lombardia
Nel primo semestre del 2026, i dati satellitari Copernicus mostrano che la provincia di Bergamo ha registrato il maggior aumento di temperature in Lombardia. Gromo, tra i comuni della provincia, si riscalda più rapidamente rispetto ad altri, con le aree montane che si scaldano fino al 40% più velocemente rispetto alle zone di pianura. I dati evidenziano un trend di riscaldamento più rapido nelle zone montuose rispetto a quelle pianeggianti.
L'analisi dei dati satellitari Copernicus sul primo semestre del 2026 assegna alla provincia il record lombardo per aumento delle temperature. Le aree montane si riscaldano fino al 40% più velocemente della pianura. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it
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