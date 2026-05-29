Caldo record in Lombardia la Cgil chiede lo stop ai lavori nelle ore più calde
La Cgil Lombardia ha chiesto alla Regione di emanare un’ordinanza per sospendere le attività considerate a rischio durante le ore più calde. La richiesta arriva in seguito a un’ondata di caldo record nella regione. La richiesta mira a limitare l’esposizione dei lavoratori alle alte temperature nelle fasce orarie più calde della giornata. La Regione non ha ancora preso una decisione ufficiale in merito.
La Regione “emani subito l’ordinanza per fermare le attività a rischio nelle ore più calde”. Lo chiede la Cgil Lombardia in una nota sindacale. In questa settimana si sono infatti registrate temperature con picchi fino a 35-36°C, del tutto anomale per la stagione. L'urgenza di intervenireQuesti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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