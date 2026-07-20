Caldo | oggi Bari ancora in codice rosso Tre morti nel Salento
Oggi Bari resta in codice rosso per ondate di calore, con temperature elevate che aumentano i rischi per la salute. Nel Salento si registrano tre decessi attribuiti alle alte temperature. Il ministero della Salute ha inserito ventisette città campione in allerta, di cui diciassette al livello massimo, tra cui Bari. Le condizioni di caldo estremo proseguiranno anche nei prossimi giorni.
Anche oggi Bari è in allerta rossa in tema di ondate di calore. Il bollettino del ministero della Salute comprende ventisette città campione e fra queste sono diciassette, oggi, quelle al livello massimo di allerta fra cui, appunto, il capoluogo della Puglia. Ieri tre morti nel leccese. Un 73enne di Cutrofiano appena entrato in acqua in zona Li Sorci, fra Marina di Mancaversa e Pizzo di Gallipoli. Una 79enne originaria di Trani e residente a Lecce, sempre mentre stava entrando in acqua per fare il bagno a Torre Chianca. Un uomo di 90 anni in piscina a Castrignano del Capo. L'articolo Caldo: oggi Bari ancora in codice rosso Tre morti nel Salento proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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Caldo: oggi Bari ancora in codice rosso Ministero della Salute, bollettino ondate di caloreBari si trova di nuovo in allerta rossa per le alte temperature, secondo il bollettino del Ministero della Salute.
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Temi più discussi: A Bari domenica da bollino rosso per il caldo: picco fino a lunedì, poi calo progressivo delle temperature; Caldo estremo, oggi 14 città in allerta massima. Da domani il Nord torna a respirare; Ecco quando finisce il caldo: la data della svolta. Dal bollino rosso fuoco al giallo: poi a Milano si tornerà a respirare; La Puglia resta nella morsa del caldo: bollino rosso, ancora due giorni scanditi dall'afa.
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