Anche oggi Bari è in allerta rossa in tema di ondate di calore. Il bollettino del ministero della Salute comprende ventisette città campione e fra queste sono diciassette, oggi, quelle al livello massimo di allerta fra cui, appunto, il capoluogo della Puglia. Ieri tre morti nel leccese. Un 73enne di Cutrofiano appena entrato in acqua in zona Li Sorci, fra Marina di Mancaversa e Pizzo di Gallipoli. Una 79enne originaria di Trani e residente a Lecce, sempre mentre stava entrando in acqua per fare il bagno a Torre Chianca. Un uomo di 90 anni in piscina a Castrignano del Capo. L'articolo Caldo: oggi Bari ancora in codice rosso Tre morti nel Salento proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Caldo: oggi Bari ancora in codice rosso Ministero della Salute, bollettino ondate di caloreBari si trova di nuovo in allerta rossa per le alte temperature, secondo il bollettino del Ministero della Salute.

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Temi più discussi: A Bari domenica da bollino rosso per il caldo: picco fino a lunedì, poi calo progressivo delle temperature; Caldo estremo, oggi 14 città in allerta massima. Da domani il Nord torna a respirare; Ecco quando finisce il caldo: la data della svolta. Dal bollino rosso fuoco al giallo: poi a Milano si tornerà a respirare; La Puglia resta nella morsa del caldo: bollino rosso, ancora due giorni scanditi dall'afa.

Caldo: Bari ancora in codice giallo, oggi in allerta rossa sette città campione. Domani quindici noinotizie.it x.com

Caldo afoso verso il picco più estremo: oggi 17 città da bollino rossoL'Italia sta affrontando una netta spaccatura meteorologica, stretta tra la morsa di una persistente ondata di calore africano al Centro-Sud e forti spinte di instabilità atmosferica che colpiscono le ... msn.com

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