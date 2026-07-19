In Puglia, la temperatura massima di oggi è stata di 42,9 gradi a Loconia. A Bari, il livello di allerta è rosso a causa delle alte temperature. In diverse zone del foggiano si sono superati i 40 gradi, mentre in alcune aree interne del brindisino e nel resto della regione si sono sfiorati i 40 gradi senza raggiungerli.

Loconia 42,9 gradi. È la temperatura massima raggiunta oggi in Puglia, stando ai rilevatori della protezione civile (immagine di home page). In varie zone del foggiano superati i 40 gradi e anche in zone interne del brindisino e nel resto della regione, dove non si sono toccati i 40 gradi, sono stati sfiorati. In tema di ondate di calore, Bari è fra le città in allerta rossa secondo il bollettino del ministero della Salute. L'articolo Puglia, caldo: raggiunti i 43 gradi Ondate di calore, oggi Bari in codice rosso proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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