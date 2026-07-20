Anche oggi Bari è in allerta rossa in tema di ondate di calore. Il bollettino del ministero della Salute comprende ventisette città campione e fra queste sono diciassette, oggi, quelle al livello massimo di allerta fra cui, appunto, il capoluogo della Puglia. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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© Noinotizie.it - Caldo: oggi Bari ancora in codice rosso Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

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Caldo: anche oggi Bari è in codice rosso Ministero della Salute, bollettino ondate di caloreBari si trova ancora una volta in codice rosso a causa delle alte temperature registrate.

Caldo: oggi Bari è tra le città in codice rosso Ministero della Salute, bollettino ondate di caloreOggi Bari si trova in codice rosso per il caldo, secondo il bollettino del Ministero della Salute, che segnala ondate di calore.

Temi più discussi: A Bari domenica da bollino rosso per il caldo: picco fino a lunedì, poi calo progressivo delle temperature; Caldo estremo, oggi 14 città in allerta massima. Da domani il Nord torna a respirare; Milano incandescente: in arrivo due giorni di fila da bollino rosso. Sulla città gli effetti dell’infinita ondata di caldo; Il caldo non molla, anche domani bollino rosso per Catania.

Ancora in aumento le città 'rosse' per il caldo, giovedì sono 17. Latina e Bari le new entry nel bollettino sulle ondate di calore ministero della Salute #ANSA x.com

Caldo: Bari ancora in codice giallo, oggi in allerta rossa sette città campione. Domani quindici Ministero della Salute, bollettino ondate di caloreBari continua a resistere con il suo codice giallo, fra le città campione nel bollettino ondate di calore del ministero della Salute. È così oggi come ieri e lo sarà anche domani. Nel resto d’Italia c ... noinotizie.it

Caldo estremo in Italia: bollettino del ministero della Salute e previsioni per domaniL'Italia affronta la terza ondata di calore della stagione, con 14 città in allerta massima oggi. Scopri quali sono e come cambierà la situazione domani. notizie.it