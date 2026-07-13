Siviglia e Venezia spingono per chiudere l’accordo per Adams | trattativa in movimento le novità

Siviglia e Venezia stanno negoziando per il trasferimento dell’attaccante. Le trattative sono in fase avanzata, con un accordo che sembra ormai prossimo. Venezia si sta avvicinando alla conclusione dell’affare, che prevede il trasferimento dell’attaccante dal club spagnolo. Le parti continuano a confrontarsi per definire i dettagli, senza ancora aver ufficializzato l’intesa.

Siviglia e Venezia avanzano nei contatti per Adams: accordo sempre più vicino, ecco gli ultimi sviluppi. Il Venezia è sempre più vicino alla chiusura dell’operazione che porterà in Italia l’attaccante del Siviglia. Dopo settimane di contatti e di aggiustamenti tra le parti, la trattativa è entrata nella sua fase conclusiva: i club stanno lavorando agli ultimi dettagli per arrivare alla formalizzazione dell’accordo, passaggio necessario per permettere al giocatore di mettersi in viaggio verso l’Italia. Un’operazione importante per i lagunari, che puntano su un profilo capace di alzare il livello offensivo della squadra. Ultime Notizie Serie... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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