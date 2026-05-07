Calciomercato Roma torna di moda Tzolis | le richieste del Club Brugge

Durante la prossima finestra di calciomercato estiva, la società giallorossa sta considerando diverse opzioni per rinforzare la rosa. Tra i giocatori monitorati, torna in primo piano il nome di un attaccante proveniente da un club belga, con le trattative tra le due società che sembrano riprendere quota. Le richieste ufficiali del club belga sono state rese note e sono al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.

La Roma continua a guardarsi intorno in vista della prossima sessione estiva di calciomercato e tra i profili seguiti dalla dirigenza giallorossa torna a circolare con forza il nome di Christos Tzolis. L’esterno offensivo greco, grande protagonista con la maglia del Club Brugge, sarebbe nuovamente tra i giocatori monitorati per rinforzare il reparto avanzato che Gian Piero Gasperini vuole rendere ancora più dinamico e imprevedibile. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il classe 2002, nelle ultime settimane, è stato proposto alla Roma. Un nome che, in realtà, non rappresenta una novità assoluta dalle parti di Trigoria: già nella scorsa estate, infatti, il club capitolino aveva effettuato alcuni sondaggi esplorativi per capire margini e costi dell’operazione.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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