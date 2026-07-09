Tresoldi ha già detto sì all’Atletico Madrid | sfuma un obiettivo per la Roma

Nicolò Tresoldi ha accettato l’offerta dell’Atletico Madrid, lasciando così la possibilità di un trasferimento alla Roma. La squadra spagnola ha completato l’accordo con il club belga, mentre i giallorossi non sembrano più in corsa per il suo acquisto. La trattativa tra Tresoldi e il club di Madrid si è conclusa positivamente, rendendo difficile un ritorno di interesse da parte della Roma.

C’era anche la Roma nella lista dei club interessati a Nicolò Tresoldi, ma la corsa al centravanti del Club Brugge rischia di chiudersi lontano da Trigoria. Secondo quanto riportato da El Gol Digital, il giocatore avrebbe già detto sì all’ Atletico Madrid, che lo ha individuato come naturale sostituto di Alexander Sorloth, ormai considerato in uscita e destinato alla Premier League. L’accordo tra Tresoldi e l’Atletico. Se fino a ieri circolavano voci su un possibile interesse dell’ Arsenal per il centravanti, oggi dalla Spagna arriva una versione diversa e più definita: Tresoldi avrebbe già raggiunto un’intesa personale con il club di Diego Simeone, manifestando la propria disponibilità a trasferirsi nella Liga. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tresoldi, nuovo nome caldo del mercato: l’Atletico Madrid si muoveL’Atletico Madrid sta valutando l’acquisto di Nicolò Tresoldi, attaccante italiano nato nel 2004.

Sorloth ha detto sì alla Juventus: ora Motta e Spalletti aspettano che l’Atletico Madrid apra la portaAlexander Sorloth ha accettato il trasferimento alla Juventus, confermando la sua disponibilità a unirsi alla squadra.

Temi più discussi: L'Atletico Madrid vuole un attaccante: nel mirino c'è Tresoldi; Tresoldi alla Roma: chi è il vice Malen che piace a Gasperini; Tresoldi pista calda per l’attacco dell’Atletico Madrid; Calciomercato Roma, dal Belgio: su Tresoldi anche Atletico Madrid e Arsenal.

#CalciomercatoRoma, dalla Spagna: l'Atletico Madrid ha il sì di #tresoldi #AsRoma [El Gol Digital] urly.it/31g503 x.com

Marca - Atletico Madrid, Ruggeri può tornare già in Serie A: perché può fare comodo a Roma e Juventus, quante vale sul mercatoMatteo Ruggeri può tornare in Serie A dopo una sola stagione vissuta da protagonista all'Atletico Madrid. A scriverlo è il quotidiano spagnolo Marca, secondo il quale la squadra allenata da Diego ... calciomercato.com

Atletico, Simeone si conferma sulla panchina: Penso a come affrontare la nuova stagioneIn un clima già carico di emozione per l’addio di Antoine Griezmann, l’Atletico Madrid ha vissuto un’altra giornata simbolica anche sul fronte della panchina. Diego Simeone, prima della sfida contro ... tuttomercatoweb.com