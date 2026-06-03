Calciomercato Juve | avviati i contatti per Sorloth c’è l’incontro! Openda può partire tre club sulle sue tracce

Calciomercato Juve: sono stati avviati i contatti per Sorloth e c’è già stato l’incontro! Openda può partire. Il calciomercato Juve è pronto a entrare nel vivo per ridisegnare in modo radicale il volto della squadra in vista del prossimo campionato. Dopo la definitiva chiusura delle negoziazioni per il prolungamento di Vlahovic, la dirigenza bianconera ha immediatamente voltato pagina, concentrando tutte le proprie energie sulla ricerca di nuovi profili. L’obiettivo primario della società è quello di consegnare a Luciano Spalletti un pacchetto avanzato completamente rinnovato, in grado di garantire gol, fisicità e imprevedibilità tattica. ULTIMISSIME CALCIOMERCATO LIVE: TUTTE LE NOTIZIE I contatti esplorativi per Sorloth. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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