Tre club, tra cui l’Inter, sono interessati a Cambiaso, il calciatore attualmente sotto contratto con la Juventus. La società bianconera potrebbe decidere di cederlo sul mercato, considerando le offerte ricevute. Cambiaso, quindi, non è più considerato incedibile e il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Juventus a breve. La trattativa è ancora in fase preliminare e nessuna delle parti ha annunciato ufficialmente sviluppi imminenti.

interessata all’esterno che la Juventus può sacrificare sul mercato. Il profilo di Andrea Cambiaso rappresenta, sulla carta, l’ideale per le lavagne di qualsiasi allenatore moderno. L’idea di poter disporre di un esterno ambidestro, capace di agire indifferentemente sia sulla corsia di destra che su quella di sinistra, rappresenta infatti un innegabile vantaggio. Cambiaso non è solo un classico cursore di fascia, ma un giocatore con la spiccata tendenza a stringere verso il centro del campo per partecipare attivamente alla costruzione della manovra, abbinando una tecnica individuale di primissimo livello a un discreto bottino di bonus stagionali (chiude la sua annata con 3 reti e 5 assist ). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cambiaso non è intoccabile: tre club sulle sue tracce. C’è anche l’Inter

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