Calciomercato Roma ipotesi Mbaye del PSG
La Roma sta considerando l’acquisto di Mbaye, difensore del PSG, come possibile rinforzo offensivo. La società sta ancora trattando per Summerville del West Ham, ma sta anche valutando altri profili più giovani e a costi contenuti. Le discussioni con il club francese sono in corso, mentre il club segue varie opzioni per rafforzare il reparto offensivo.
La Roma continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo. La priorità della dirigenza resta Summerville, per il quale stanno proseguendo in queste ore i contatti con il West Ham, ma parallelamente il club sta valutando anche profili più giovani ed economicamente sostenibili. La pista che si sta consolidando sembra essere quella per Ibrahim Mbaye, esterno offensivo del Paris Saint German classe 2008. Mbaye nel mirino della Roma: operazione legata alla formula del prestito. Secondo quanto riportato da Leggo, la Roma ha inserito Mbaye nella lista dei profili giusti per rinforzare le corsie offensive. Il Paris Saint German sarebbe disposto a valutare una cessione in prestito, con l’obiettivo di garantire al giocatore maggiore continuità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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