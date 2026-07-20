Calciomercato Roma ipotesi Mbaye del PSG

Notizia in breve

La Roma sta considerando l’acquisto di Mbaye, difensore del PSG, come possibile rinforzo offensivo. La società sta ancora trattando per Summerville del West Ham, ma sta anche valutando altri profili più giovani e a costi contenuti. Le discussioni con il club francese sono in corso, mentre il club segue varie opzioni per rafforzare il reparto offensivo.