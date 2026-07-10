Calciomercato Roma Mbaye tra i nomi per l’attacco | il talento del PSG è un’opzione
La Roma sta valutando diversi profili di attaccanti per rinforzare l'organico, tra cui il talento del PSG Mbaye. La trattativa per Mason Greenwood sembra sfumata, con il giocatore diretto in Turchia. La società continua a monitorare opzioni di livello internazionale senza ancora aver concluso l'acquisto di un nuovo esterno offensivo. La scelta mira a rafforzare la rosa sotto la guida di Gasperini.
La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un esterno offensivo da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini. Archiviata, almeno per il momento, la possibilità di arrivare a Mason Greenwood sempre più certo del suo trasferimento in Turchia, la dirigenza giallorossa sta valutando diversi profili di livello internazionale. Tra i nomi finiti sul taccuino del club c’è anche quello di Ibrahim Mbaye, giovane talento del Paris Saint-Germain, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Al momento, tuttavia, si tratta di un profilo monitorato e non di una trattativa concreta. Chi è Ibrahim Mbaye: caratteristiche e crescita al PSG. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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