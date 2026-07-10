Calciomercato Roma Mbaye tra i nomi per l’attacco | il talento del PSG è un’opzione

La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un esterno offensivo da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini. Archiviata, almeno per il momento, la possibilità di arrivare a Mason Greenwood sempre più certo del suo trasferimento in Turchia, la dirigenza giallorossa sta valutando diversi profili di livello internazionale. Tra i nomi finiti sul taccuino del club c’è anche quello di Ibrahim Mbaye, giovane talento del Paris Saint-Germain, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Al momento, tuttavia, si tratta di un profilo monitorato e non di una trattativa concreta. Chi è Ibrahim Mbaye: caratteristiche e crescita al PSG. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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