Calciomercato Roma Kolo Muani nome nuovo | pronta l’offerta al PSG?

La Roma ha inviato un'offerta al PSG per acquistare Kolo Muani. La richiesta riguarda il trasferimento del calciatore, che potrebbe unirsi alla squadra già nelle prossime settimane. La trattativa si inserisce nel quadro delle operazioni di mercato del club, che punta a rafforzare l’attacco. La stagione si è conclusa con la conquista della Champions League, e ora si lavora per allestire una rosa competitiva per le prossime competizioni.

Terminata la stagione della Roma con la conquista della Champions League, a Trigoria sembrano essere già iniziati i lavori per dare a mister Gasperini una squadra in grado di competere su tre competizioni. Una delle esigenze principali riguarda l’attacco e i giallorossi, dopo aver reso definitivo il riscatto di Donyell Malen, sono alla ricerca di un giocatore in grado di essere il giusto ricambio dell’olandese. Grazie agli introiti garantiti dal raggiungimento della massima competizione europea, l’asticella dei colpi si potrebbe notevolmente alzare. Possibile ritorno in Serie A. Secondo il giornalista turco di TRT Sport, Doruk Tecimer, la Roma starebbe preparando un’offerta ufficiale al PSG per Kolo Muani, protagonista nell’ultima stagione con la maglia del Tottenham, dove, però, non è stato riscattato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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