Fikayo Tomori potrebbe lasciare il Milan. L'ex dirigente di Premier League ha indicato il possibile destino del difensore, senza specificare il club di destinazione. Tomori, arrivato a gennaio 2021, ha giocato con la squadra rossonera per oltre due stagioni. La sua partenza sembrerebbe ormai certa, anche se non sono stati resi noti dettagli sul trasferimento o sulla durata del nuovo contratto. La società non ha ancora commentato ufficialmente la situazione.

L'avventura di Fikayo Tomori con la maglia del Milan sembra essere giunta ai titoli di coda. Arrivato a Milanello nel gennaio 2021 attraverso la formula del prestito oneroso a 600mila euro dal Chelsea, e successivamente riscattato nel luglio dello stesso anno per ben 35,3 milioni di euro, il difensore centrale inglese classe 1997 si appresta a salutare via Aldo Rossi in questa sessione estiva di calciomercato. Il suo sarà un addio pesante, che giunge dopo ben 214 partite ufficiali – impreziosite da 7 gol e 6 assist –, la conquista dello Scudetto nel 2022 e della Supercoppa Italiana nel 2025. L'approdo in rossonero di Mario Gila ha ridisegnato completamente le gerarchie del nuovo allenatore del Diavolo, il portoghese Rúben Amorim, facendo scivolare l'inglese nelle retrovie. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, Tomori verso l'addio. L'ex dirigente di Premier League: "Ecco dove andrà"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, scatta la rivoluzione: Tomori ai saluti, c’è la Premier LeagueIl difensore centrale del Milan lascia il club e si trasferisce in Premier League.

Rafa Leao, addio Milan: maglietta di sfida ai tifosi, dove andràRafa Leao ha lasciato il Milan e ha mostrato una maglietta con un messaggio di sfida ai tifosi.

Temi più discussi: Leao, Tomori e Gimenez: sono loro le spine del Milan; Calciomercato Serie A / Tensione tra Zaniolo e l’Udinese. Tomori piace in Premier; Il Milan cerca 150 milioni: sei big possono finanziare il tesoretto per i prossimi colpi; Tomori verso l’addio al Milan: l’Al Hilal ci prova, ma serve l’offerta giusta.

Tomori, possibili offerte dall’Arabia Saudita: l’inglese potrebbe lasciare il Milan solo per le sirene della Premier League x.com

TOMORI ALL’AL HILAL: IL MILAN HA GIÀ FATTO IL PREZZO? reddit

Milan, Tomori verso il Coventry! L’ex CEO dell’Aston Villa: Alla fine credo che finirà con LampardMilan, Tomori verso il Coventry! L’ex CEO dell’Aston Villa rivela il suo pensiero sull’interesse di mercato dei club inglesi per il difensore Secondo quanto riportato da Football Insider e dall’ex dir ... msn.com

Tomori verso l’addio al Milan: l’Al Hilal ci prova, ma serve l’offerta giustaIl difensore inglese Tomori può lasciare i rossoneri: i sauditi lo seguono, ma il Milan fissa il prezzo Il futuro di Fikayo Tomori sembra sempre più lontano dal Milan. Secondo quanto riportato da Calc ... msn.com