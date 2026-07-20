L'Aston Villa non ha mostrato apertura a sconti e la trattativa tra Juventus e il portiere argentino prosegue. Dopo il mondiale, la società bianconera cerca di convincere il club inglese a cedere il giocatore, ritenuto il favorito per la sua personalità e leadership. Intanto, il francese Kolo Muani ha manifestato l'intenzione di tornare in Francia. La Juventus monitora con attenzione le mosse di entrambe le trattative.

Torino, 20 luglio 2026 - La Juventus prova ancora a battere la pista Emiliano "Dibu" Martinez. Terminato il mondiale, le trattative possono prendere una nuova piega e la speranza della Vecchia Signora è arrivare al portiere argentino, il preferito per leadership e personalità dopo una stagione difficile tra i pali con Michele Di Gregorio. La Juve sarebbe forte del sì del calciatore, ma non di quello dell’Aston Villa e questo scoglio rischia di complicare oltremodo i piani. In ogni caso, ora il portiere si prenderà qualche giorno di vacanza e la coppia Carnevali-Massara cercherà di piazzare il colpo, riallacciando le trattative con l’Inghilterra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Calciomercato Juventus, rimane viva la pista Dibu Martinez: l’Aston Villa non fa sconti. Kolo Muani vuole tornare

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